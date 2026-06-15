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calciomercato
Inter-Camavinga, operazione veramente fattibile? Cosa c’è di vero. Costi, rapporti tra club e agenzia
Nelle ultime ore ha preso corpo l'ipotesi di un interessamento dell'Inter per Eduardo Camavinga, centrocampista francese che potrebbe finire nella lista degli esuberi del nuovo Real Madrid targato Josè Mourinho. Un nome di primissimo piano, un giocatore che di certo non ha bisogno di presentazioni. Ma quanto c'è di vero in queste voci di mercato? Sarebbe un'operazione davvero fattibile?
Perchè sì—
Partiamo da un presupposto: Camavinga è effettivamente finito indietro nelle gerarchie del centrocampo del Real Madrid, tanto da aver perso anche il posto in Nazionale. Il cambio di allenatore in casa merengue potrebbe portare delle novità sostanziali nella rosa della squadra, in ogni reparto: se il francese dovesse ritrovarsi tagliato fuori dal giro dei titolari, guardare altrove per cercare soluzioni che possano garantirgli maggior minutaggio sarebbe una conseguenza naturale.
A tutto questo bisogna aggiungere i buoni rapporti a livello dirigenziale tra Inter e Real Madrid, come testimoniato dalla recente operazione Dumfries e dall'amichevole disputata allo stadio Bernabeu tra le leggende dei due club. Senza dimenticare che gli interessi di Camavinga vengono gestiti dalla CAA Stellar, agenzia di procura con cui la dirigenza nerazzurra ha spesso avuto a che fare.
Perchè no—
Tuttavia, allo stati attuale delle cose appare difficile immaginare una trattativa per portare il centrocampista classe 2002 a Milano. In primis per la valutazione del suo cartellino: il Real Madrid, nel caso in cui decidesse di metterlo sul mercato, chiederebbe una cifra vicina ai 60 milioni di euro, decisamente troppi per le possibilità dell'Inter. Senza dimenticare che il francese è sotto contratto fino al 30 giugno 2029, con un ingaggio da 12 milioni di euro lordi a stagione (circa 6 netti). Anche questo risulta un parametro impossibile da non prendere in considerazione. L'unica soluzione, ad oggi, sarebbe quella di un prestito, ancora meglio se con partecipazione da parte del Real Madrid al pagamento dello stipendio del giocatore: uno scenario, per il momento, non contemplato.
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