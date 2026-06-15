Nelle ultime ore ha preso corpo l'ipotesi di un interessamento dell'Inter per Eduardo Camavinga , centrocampista francese che potrebbe finire nella lista degli esuberi del nuovo Real Madrid targato Josè Mourinho. Un nome di primissimo piano, un giocatore che di certo non ha bisogno di presentazioni. Ma quanto c'è di vero in queste voci di mercato? Sarebbe un'operazione davvero fattibile?

Partiamo da un presupposto: Camavinga è effettivamente finito indietro nelle gerarchie del centrocampo del Real Madrid, tanto da aver perso anche il posto in Nazionale. Il cambio di allenatore in casa merengue potrebbe portare delle novità sostanziali nella rosa della squadra, in ogni reparto: se il francese dovesse ritrovarsi tagliato fuori dal giro dei titolari, guardare altrove per cercare soluzioni che possano garantirgli maggior minutaggio sarebbe una conseguenza naturale.

A tutto questo bisogna aggiungere i buoni rapporti a livello dirigenziale tra Inter e Real Madrid, come testimoniato dalla recente operazione Dumfries e dall'amichevole disputata allo stadio Bernabeu tra le leggende dei due club. Senza dimenticare che gli interessi di Camavinga vengono gestiti dalla CAA Stellar, agenzia di procura con cui la dirigenza nerazzurra ha spesso avuto a che fare.