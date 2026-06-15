La valutazione dei Blancos, però, è di quelle che spaventa: non meno di 60 milioni. Ma in quella zona di campo Chivu ha chiesto novità

Marco Astori Redattore 15 giugno 2026 (modifica il 15 giugno 2026 | 09:52)

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Profilo top accostato all'Inter nelle ultime ore: il viaggio di Beppe Marotta a Madrid in occasione dell'amichevole tra Legends dei due club, avrebbe anche avuto una parentesi di mercato. Incontrando il presidente dei Blancos, infatti, sarebbe emerso il nome di Eduardo Camavinga, in uscita dal Real. Secondo SportMediaset, "la valutazione dei Blancos, però, è di quelle che spaventa: non meno di 60 milioni.

È vero che in quella zona di campo Chivu ha chiesto novità, di qui il passato interesse per Manu Koné (Roma) e quello ancora attualissimo per Curtis Jones (Liverpool), ma certe cifre sembrano lontane dalla galassia nerazzurra, anche oltre una formula vantaggiosa che potrebbero garantire i buoni rapporti tra Marotta e Perez. Anche perché in questo momento l'Inter sta ancora lavorando con l'Atalanta per Marco Palestra, investimento che - se andrà a buon fine - si preannuncia molto oneroso.

Senza contare che a centrocampo, con la probabile conferma di Calhanoglu, il rinnovo in arrivo di Mkhitaryan e il rientro di Stankovic, lo spazio è pochino pur considerando le uscite di Frattesi e Asllani. Discorso diverso se il serbo alla fine fosse sacrificato per fare cassa: a quel punto Camavinga potrebbe davvero diventare il famoso "colpo mediatico" che Oaktree vuole regalare ai tifosi".