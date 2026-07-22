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Un cambio di strategia repentino, a costo di accantonare momentaneamente altri obiettivi: è quello che sta pensando di fare l'Inter, in accordo tra Chivu e dirigenza. Il tecnico nerazzurro insiste per avere Curtis Jones, considerato l'elemento giusto per fare il salto di qualità, e i vertici interisti proveranno ad accontentarlo. Così scrive Tuttosport: "Piero Ausilio, in accordo con Cristian Chivu, ha deciso di sparigliare le carte. Il budget a disposizione resta quello a suo tempo destinato a Palestra, risorse che, anziché sull'esterno, andrebbero destinate all'ultimo rimasto tra i giocatori inseriti dall'allenatore alla voce rinforzi, vale a dire Curtis Jones".

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"Il Liverpool chiede 40 milioni, fingendo di ignorare il fatto che il centrocampista sia in scadenza tra un anno e rifiuti ogni possibile destinazione gli venga proposta. [...] Jones però da gennaio si è promesso all'Inter che però, complice la priorità data alla ricerca dell'esterno, non si è mai avvicinata a quanto chiede la controparte".

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"Curtis Jones, nonostante in mezzo al campo ci sia oggi abbondanza di scelte, è considerato da Chivu un giocatore che può fare la differenza nel nostro campionato per dinamismo, fisicità e attitudine innata nel verticalizzare il gioco, tutte qualità che mancano nella rosa attuale. [...] Servirebbe uno sforzo da parte di Oaktree (i costi dell'operazione, uniti all'idea di poter prendere il giocatore a zero tra un anno, sono fattori penalizzanti per chi deve quotidianamente rapportarsi con un fondo di investimento) anche per dare un segnale importante a una tifoseria che certamente si aspettava ben altro da un mercato che finora ha portato in dote soltanto il riscatto di Akanji, il riacquisto di Stankovic e l'arrivo di Provedel".