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Curtis Jones continua a essere l'obiettivo primario per il centrocampo dell'Inter, ma arrivare all'inglese del Liverpool, in scadenza a giugno 2027, resta molto complicato. Ne ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

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"Gianluca Mancini firmerà il rinnovo in questi giorni, c'è l'ok dei Friedkin. Nei nostri video, non è mai stato un tema la possibilità che andasse all'Inter, perché per Gasperini è intoccabile, la Roma non se ne sarebbe mai privata. Rinnoverà con adeguamento dell'ingaggio".

"Curtis Jones? Vi dicevo che l'Inter ha rilanciato, ma non è cambiato nulla: costa 40 milioni, punto. Per il Liverpool non si scende. L'Inter è ferma alla proposta di 3-4 settimane fa e la trattativa è complicata per altri due fattori: Iraola, anche pubblicamente, ha detto di volerlo tenere, e a quanto mi dicono stasera ci sono altre squadre, non italiane, che stanno provando a inserirsi per Curtis Jones. Attenzione ai movimenti intorno a lui. O l'Inter mette 40 milioni, o non cambia nulla".