L'Inter si avvicina a Joao Cancelo ma l'assalto nerazzurro non è ancora andato a segno. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Pasquale Guarro

Redazione1908 2 gennaio - 18:40

L'Inter si avvicina a Joao Cancelo ma l'assalto nerazzurro non è ancora andato a segno. Il portoghese, infatti, sente ancora il fascino del Barcellona, che però in questo momento non è così caldo sulla pista legata al terzino. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Pasquale Guarro.

Le condizioni con l'Al Hilal — "Tra gli estimatori del calciatore, anche Cristian Chivu, il tecnico nerazzurro fin dal primo momento ha scartato ipotesi alla Norton-Cuffy mentre avalla l’operazione Cancelo, di tutt’altro spessore. Tra Inter e Al-Hilal i rapporti sono ottimi e i dialoghi proseguono verso l’intesa. I nerazzurri prenderebbero Cancelo in prestito per 6 mesi, con il club saudita disposto a pagare gran parte dell’ingaggio, consentendo al club di viale della Liberazione di esporsi per circa 4 milioni di euro netti"

Il discorso su Acerbi — "Ma Inter e Al-Hilal non stanno parlando solo di Cancelo, i due club hanno compreso nei loro dialoghi anche il nome di Francesco Acerbi, fortemente richiesto da Simone Inzaghi. Il difensore italiano non è più così centrale negli schemi di Cristian Chivu mentre non ha mai interrotto i rapporti con il suo ex tecnico. I contatti tra Acerbi e Inzaghi sono frequenti e adesso le loro strade potrebbero tornare a incrociarsi"

Cancelo vorrebbe aspettare il Barcellona — "All’Inter manca invece ancora il sì di Cancelo, il portoghese preferirebbe un rientro al Barcellona ma in questo momento la priorità dei catalani è rivolta altrove. Magari tra qualche settimana le cose potrebbero cambiare e si spiegherebbe proprio così l'attendismo di Cancelo, intenzionato a lasciare l’Al-Hilal, ma per niente frettoloso nell’accettare l’Inter come destinazione. Il lavoro della dirigenza nerazzurra in queste ore è volto proprio a questo, il tentativo è quello di far capire al calciatore che potrebbe rimanere con il cerino in mano, mentre che a Milano lo attendono invece a braccia aperte. L’Inter spinge per Joao Cancelo, i dialoghi con l’Al-Hilal sono a buon punto. Cancelo ha mostrato ancora qualche riserva, per portarlo veramente a Milano sarà necessario riuscire a sciogliere anche quelle"