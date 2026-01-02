Fabrizio Biasin, sui social, parla del mercato dell'Inter e in particolare si riferisce a Joao Cancelo. Il giornalista riferisce di un accordo di massima tra Inter e Al-Hilal per l'arrivo del giocatore a Milano. E sarebbe un ritorno dato che il portoghese, oggi in forza al club portoghese, ha vestito la maglia nerazzurra nella stagione 2017-2018.
Cancelo, c’è l’accordo tra Inter e Al Hilal: ecco le condizioni. Tutto in mano a Joao
Il giornalista ha scritto di un accordo tra i due club per l'ex giocatore nerazzurro
"Accordo di massima tra i due club - scrive il giornalista su Instagram - sul trasferimento in prestito con ampia partecipazione dei sauditi al pagamento dell'ingaggio".
Biasin aggiunge anche: "Ora tutto è nelle mani del giocatore". Se arrivasse una sua risposta positiva al trasferimento accelererebbe la pratica e diventerebbe il calciatore per la destra che serve a Chivu per sostituire Dumfries che è costretto ad operarsi alla caviglia e ne avrà ancora per molto.
