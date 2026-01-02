Fabrizio Biasin, sui social, parla del mercato dell'Inter e in particolare si riferisce a Joao Cancelo. Il giornalista riferisce di un accordo di massima tra Inter e Al-Hilal per l'arrivo del giocatore a Milano. E sarebbe un ritorno dato che il portoghese, oggi in forza al club portoghese, ha vestito la maglia nerazzurra nella stagione 2017-2018.