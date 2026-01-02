L'argentino Valentin Carboni, dopo il prestito al Genoa, vestirà la maglia del Racing. Accordo a un passo, il giocatore ha voluto fortemente questa opzione
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter ESPN – Carboni, ecco la formula con cui andrà al Racing. Zanetti coinvolto nella trattativa
calciomercato
ESPN – Carboni, ecco la formula con cui andrà al Racing. Zanetti coinvolto nella trattativa
L'argentino, dopo il prestito al Genoa, vestirà la maglia del Racing. Accordo a un passo, il giocatore ha voluto fortemente questa opzione
Tomás Dávila, reporter di ESPN , ha osservato che "mancano ancora dettagli" per far sì che Carboni diventi un nuovo giocatore dell'Academy, in un accordo che sarebbe "un prestito di un anno senza opzione di acquisto".
L'Inter avrebbe rescisso il prestito dell'attaccante ventenne al Genoa, dato che non ha giocato molti minuti, così la dirigenza del Racing, con Diego Milito alla guida, sfruttando il suo legame storico con il club milanese, ha avviato le trattative per ingaggiare Carboni.
Oltre a Milito, nella trattativa è coinvolto anche Javier Zanetti , vicepresidente dell'Inter
© RIPRODUZIONE RISERVATA