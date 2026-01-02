FC Inter 1908
ESPN – Carboni, ecco la formula con cui andrà al Racing. Zanetti coinvolto nella trattativa

L'argentino, dopo il prestito al Genoa, vestirà la maglia del Racing. Accordo a un passo, il giocatore ha voluto fortemente questa opzione
Andrea Della Sala Redattore 

L'argentino Valentin Carboni, dopo il prestito al Genoa, vestirà la maglia del Racing. Accordo a un passo, il giocatore ha voluto fortemente questa opzione

Tomás Dávila, reporter di ESPN , ha osservato che "mancano ancora dettagli" per far sì che Carboni diventi un nuovo giocatore dell'Academy, in un accordo che sarebbe "un prestito di un anno senza opzione di acquisto".

L'Inter avrebbe rescisso il prestito dell'attaccante ventenne al Genoa, dato che non ha giocato molti minuti, così la dirigenza del Racing, con Diego Milito alla guida, sfruttando il suo legame storico con il club milanese, ha avviato le trattative per ingaggiare Carboni.

Oltre a Milito, nella trattativa è coinvolto anche Javier Zanetti , vicepresidente dell'Inter

