Inter-Cancelo, operazione definita: fissata la deadline. Barça, doppio nodo

Prosegue la trattativa per riportare il laterale portoghese in nerazzurro: il calciatore deve sciogliere le riserve

Alessandro De Felice Redattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 08:16)

L’Inter attende la risposta di Joao Cancelo. Il club nerazzurro ha concesso una settimana di tempo al portoghese per chiarirsi le idee e dare una risposta definitiva.

Il Corriere dello Sport conferma che la priorità del lusitano è il Barça, con il suo agente Mendes in contatto costante sia con la Catalogna sia con Milano.

“Con l’Inter i contorni dell’operazione sono già stati definiti. Nel senso che l’Al-Hilal coprirà buona parte dei 9 milioni che spettano a Cancelo per la seconda parte della stagione, mentre viale Liberazione contribuirà per poco più di 3. Alla società saudita, invece, come forma di indennizzo, ma anche per non intaccare il monte stipendi, andrà uno tra De Vrij o Acerbi, con quest’ultimo che ha già dato la sua disponibilità”.

Il Barcellona è molto più indietro rispetto all’Inter perché non ha ancora preso una decisione su Cancelo e considera un difensore centrale la priorità sul mercato:

"Volendo, l’incastro si potrebbe trovare anche con l’innesto del portoghese e il dirottamento al centro di Koundè".

Ma c’è anche un nodo economico:

“Per inserire un altro giocatore, infatti, la squadra catalana ne deve “tagliare” un altro per ragioni fisiche. Il nome è quello di Christensen che si è infortunato al ginocchio e ne avrà per 4 mesi. A quel punto - la comunicazione alla Liga va fatta entro venerdì -, potrà utilizzare l’80% del suo stipendio per tesserare il nuovo acquisto”.

Anche Mendes, evidentemente, ha fretta e spinge per avere una risposta da Laporta il prima possibile.