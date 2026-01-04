FC Inter 1908
Moretto: “Torino non può rimandare indietro Asllani unilateralmente. Inter non accetta finché…”

Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Kristjan Asllani
Nel corso di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Kristjan Asllani: "Il Torino di fatto vorrebbe recedere anticipatamente il prestito e rimandarlo all'Inter, ma questa decisione non è unilaterale e il club granata non può unilateralmente decidere di mandarlo indietro.

Ma deve essere l'Inter anche ad accettare. L'Inter, finché Asllani non avrà un'altra via, difficilmente accetterà: i contatti ci saranno nelle prossime ore per capire come gestire la situazione".

