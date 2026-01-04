Nel corso di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Kristjan Asllani: "Il Torino di fatto vorrebbe recedere anticipatamente il prestito e rimandarlo all'Inter, ma questa decisione non è unilaterale e il club granata non può unilateralmente decidere di mandarlo indietro.
Moretto: “Torino non può rimandare indietro Asllani unilateralmente. Inter non accetta finché…”
Ma deve essere l'Inter anche ad accettare. L'Inter, finché Asllani non avrà un'altra via, difficilmente accetterà: i contatti ci saranno nelle prossime ore per capire come gestire la situazione".
