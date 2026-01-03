L'idea del club nerazzurro è quella di accettare il prestito secco, senza diritto di riscatto concordato con l'Al-HIlal per Cancelo

Matteo Pifferi Redattore 3 gennaio 2026 (modifica il 3 gennaio 2026 | 13:16)

"Via gli ultimi dubbi: l’Inter ha deciso di aprire le porte al ritorno - in prestito secco per sei mesi - di Joao Cancelo". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'operazione Cancelo che l'Inter conta di chiudere.

"L’operazione non è ancora chiusa, il giocatore portoghese, che ha rotto con Simone Inzaghi e l’Al-Hilal, deve ancora scogliere le ultime riserve visto che in ballo ci sono il Barcellona - la prima scelta di Cancelo appena ha deciso di lasciare l’Arabia -, la Juventus (suo altro ex club) e il Benfica, però a Milano c'è ottimismo e i dirigenti hanno nel frattempo definito i termini dell’operazione con il club di Riad che verserà gran parte dell’ingaggio che il terzino portoghese dovrà percepire fino al 30 giugno, ovvero 9 milioni, con l’Inter che ne pagherà circa 3.5-4".

L'idea del club nerazzurro è quella di accettare il prestito secco, senza diritto di riscatto - l'obiettivo per giugno è Palestra - ma resta da convincere il calciatore che al momento preferirebbe però un ritorno a Barcellona. "L’Inter, che ha comunque fiducia in Luis Henrique e non vorrebbe penalizzare l'investimento da 25 milioni complessivi fatti in estate, ha dunque rotto gli indugi per consegnare a Chivu un giocatore di qualità, di grande esperienza internazionale, in grado quindi di alzare il livello della squadra nella seconda metà di stagione.

I nerazzurri hanno accelerato sulla Juventus - non del tutto fuori dai giochi, comunque -, però si aspettano una risposta definitiva da Cancelo entro l’inizio della prossima settimana. Marotta e Ausilio non vogliono andare oltre, col rischio poi che Barcellona o altri club entrino in gioco. Dentro o fuori in quattro-cinque giorni, una settimana al massimo. Se Cancelo darà l'ok, la trattativa andrà probabilmente in porto, anche se Inter e Al-Hilal stanno parlando anche di un viaggio a percorso inverso. Inzaghi, infatti, vorrebbe un rinforzo in difesa e ha chiesto uno fra Acerbi e De Vrij", rimarca Tuttosport. In caso di addio di uno dei due centrali, non ci sarebbe un nuovo rinforzo a gennaio