In casa Inter il nome caldo è quello di Joao Cancelo. Il portoghese lascerà l'Al-Hilal e i nerazzurri hanno mostrato un forte interesse fin da quando hanno capito che il giocatore sarebbe tornato in Europa. L'ostacolo è proprio la volontà di Cancelo, convinto ad aspettare il Barcellona.
Il club nerazzurro ha fretta di chiudere mentre il portoghese attende sempre notizie da Barcellona
"Ritrovarsi dopo 8 anni è possibile, ma la società ha fretta avendo anche un netto vantaggio sulle avversarie nella trattativa con l’Al-Hilal: prestito sino a fine stagione, 3 soli milioni netti a pesare sulle casse nerazzurre dei 15 dell’oneroso contratto del portoghese, la possibilità di inserire Acerbi per coprire una falla nella rosa di Simone Inzaghi. L’ex tecnico nerazzurro ha escluso il giocatore dalla lista di Campionato e Champions, tuttavia sono sempre le volontà dei diretti interessati a pesare".
"E João Cancelo preferisce il Barcellona, nonostante al centro dell’area i blaugrana non abbiano contropartite per l’Al-Hilal, ma anzi necessità. Serve una scossa nella trattativa".
(Resto del Carlino)
