FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Clamoroso Torino: vicino il taglio immediato di Asllani. E per l’Inter…

calciomercato

Clamoroso Torino: vicino il taglio immediato di Asllani. E per l’Inter…

Clamoroso Torino: vicino il taglio immediato di Asllani. E per l’Inter… - immagine 1
Il centrocampista potrebbe terminare il prestito al Torino con sei mesi d'anticipo e fare ritorno all'Inter
Andrea Della Sala Redattore 

Brutte notizie da Torino per l'Inter. L'avventura di Kristan Asllani con la maglia granata potrebbe essere arrivata al capolinea.

Come riportato da Matteo Moretto, infatti, il Torino sta seriamente considerando l’interruzione anticipata del prestito di Kristjan Asllani

Clamoroso Torino: vicino il taglio immediato di Asllani. E per l’Inter…- immagine 2
Getty Images

Secondo quanto evidenziato, il centrocampista albanese tornerebbe all’Inter. La decisione finale sarà presa dopo la partita di campionato contro il Verona.

Leggi anche
Cancelo, l’Inter ha fiducia e attende ancora qualche giorno. Barça? Non è nei piani, ma…
Inter, cosa fai se parte uno tra De Vrij e Acerbi? Dal club fanno sapere…

© RIPRODUZIONE RISERVATA