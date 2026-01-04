Brutte notizie da Torino per l'Inter. L'avventura di Kristan Asllani con la maglia granata potrebbe essere arrivata al capolinea.
Clamoroso Torino: vicino il taglio immediato di Asllani. E per l’Inter…
Il centrocampista potrebbe terminare il prestito al Torino con sei mesi d'anticipo e fare ritorno all'Inter
Come riportato da Matteo Moretto, infatti, il Torino sta seriamente considerando l’interruzione anticipata del prestito di Kristjan Asllani
Secondo quanto evidenziato, il centrocampista albanese tornerebbe all’Inter. La decisione finale sarà presa dopo la partita di campionato contro il Verona.
