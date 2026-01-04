L'Inter è in costante pressing per l'esterno portoghese dell'Al Hilal. Con gli arabi c'è già l'accordo, ma il giocatore aspetta il Barça

Andrea Della Sala Redattore 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 08:02)

"Su Joao Cancelo, caso diventato intricato, i nerazzurri non hanno certo perso fiducia, contano ancora di poter prima o poi arruolare l’esterno 31enne nelle terre di Dumfries ma, gioco forza, hanno scalato una marcia. Avrebbero voluto chiudere con un blitz da guerra lampo, ma hanno dovuto ridurre la fretta iniziale di fronte ai tentennamenti dell’ex, che sogna di giocarsi la Champions mentre insegue il Mondiale: dal suo punto di vista, le possibilità di riuscirci in blaugrana sono superiori rispetto a quelle con righe nere e azzurre", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Ripensandoci, sull’altare dell’occasione di mercato, l’Inter ha deciso di poter aspettare ancora qualche giorno, non troppi però. Servirà solo un po’ di tempo supplementare perché Joao faccia ordine nei pensieri, sempre assieme al suo super-agente Jorge Mendes. Il clan portoghese gioca, infatti, su più tavoli, mischia le carte, ma dirà sì o no al pacchetto completo presentato dall’Inter, in accordo con l’Al-Hilal, solo quando risolverà certe questioni ancora aperte. Curiosamente, sono tutte legate al Barça e nessuna al club di Riad che ha spedito Joao fuori da tutte le liste. Da parte loro, i sauditi di Inzaghi hanno da giorni nel cassetto l’accordo con i nerazzurri e, al contrario, non hanno mai parlato con i blaugrana. Sono disposti a pagare gran parte del maxi-ingaggio del portoghese in caso di prestito semestrale a Milano e sarebbero ben lieti di ricevere in cambio a Riad uno dei due difensori feticcio di Simone, Francesco Acerbi o Stefan De Vrij, entrambi in scadenza all’Inter. Insomma, l’incastro sarebbe a un passo se solo Cancelo non avesse congelato il sì, nella convinzione di poter forzare le scelte del Barcellona. Il tecnico dei blaugrana Hansi Flick, al momento, continua a chiudergli la porta per ragioni tecniche, visto che vorrebbe solo un centrale puro, preferibilmente mancino, e non crede molto al dirottamento di Koundé in mezzo. Eppure, come spesso capita in questi casi, la situazione è in evoluzione imprevedibile".

"Mendes gestisce pur sempre quella pepita d’oro di Lamine Yamal, i suoi buoni uffici con il Barcellona sono conosciuti. Ieri, oltre a parlare di nuovo con i dirigenti interisti, che aveva tranquillizzato già nei giorni scorsi, il procuratore portoghese ha incalzato parecchio il presidente Laporta. Lo ha perfino messo in comunicazione con lo stesso Cancelo e la voglia matta di Joao sta facendo riflettere la dirigenza catalana. Lo stesso Laporta è tornato in città per parlarne con il ds Deco e lo stesso Flick, ma al momento l’orientamento non sarebbe cambiato, anche perché c’è, più o meno, una sola cartuccia da sparare sul mercato tra le strettoie del FFP: verrà messo fuori lista l’infortunato Christensen e l’80% del salario potrà essere poi speso per l’eventuale innesto. Insomma, il Barça dovrà dare una sentenza definitiva, da cui dipenderà poi quella di Cancelo. È attesa dai pazienti dirigenti dell’Inter, pronti a finalizzare subito", aggiunge Gazzetta.