Liverpool e Atalanta hanno alzato un doppio muro per Jones e Palestra. Inter al lavoro sui piani B

Gianni Pampinella Redattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 10:32)

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Marco Palestra, Curtis Jones e Oumar Solet sono gli obiettivi principali dell'Inter. Se per il difensore dell'Udinese la strada sembra spianata, il discorso diverso invece per quanto riguarda l'esterno e il centrocampista. Per quanto riguarda la questione centrocampo, da ieri c’è anche un nuovo candidato.

"L’Inter infatti nell’incontro avuto con l’Udinese per parlare di Solet ha chiesto informazioni anche su Arthur Atta, 23enne mezzala francese, fra i giocatori più interessanti dell’ultima Serie A. Jones rimane assolutamente la prima opzione e l’Inter è convinta che lavorando ai fianchi del Liverpool, alzando la proposta intorno ai 25 milioni e inserendo una determinata percentuale sulla futura rivendita in favore degli inglesi, riuscirà a concludere l’affare, ma si sta pure guardando attorno. Atta, così come Jones, ha doti che mancano nel reparto mediano nerazzurro, però è valutato dall’Udinese tantissimo, oltre 40 milioni",sottolinea Tuttosport.

"Bisogna tenere presente che l’Inter farà di tutto per arrivare a Palestra, senza però oltrepassare certi limiti. Motivo per cui, anche in questo caso, i dirigenti nerazzurri stanno valutando un piano B. Ecco quindi che nei ragionamenti sta tornando il nome di Dan Ndoye 25 anni, ex Bologna. Lo svizzero gioca nel Nottingham Forest che l'ha pagato 42 milioni nell'estate 2025, ma ha giocato solo 23 gare da titolare fra Premier e coppe. Ndoye è un esterno d'attacco da 4-2-3-1, ma già un anno fa a Milano erano convinti di poterlo trasformare in quinto a tutta fascia, ruolo talvolta ricoperto in nazionale. Palestra resta l'obiettivo numero uno, però...".

(Tuttosport)