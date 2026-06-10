In casa nerazzurra c'è un nome che piace a tutto il board nerazzurro. Ecco perché è emerso il nome di Atta

Gianni Pampinella Redattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 10:05)

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Dopo gli addii di Darmian e Acerbi, l'Inter è alla ricerca di un difensore. C'è un nome che mette d'accordo tutti ed è quello di Oumar Solet. Il difensore non piace solo a Cristian Chivu, ma a tutto il board nerazzurro e potrebbe essere lui il primo rinforzo dopo i riscatti di Akanji e Stankovic.

"Il nome su cui converge il gradimento di tutto il board nerazzurro è Oumar Solet, il centrale per il cui trasferimento a Milano hanno discusso ieri il ds dell’Inter e Gianluca Nani in un hotel milanese. I friulani partono da una richiesta di 25 milioni, i nerazzurri chiedono di poter effettuare l’operazione in prestito con obbligo di riscatto spendendo 20 milioni più bonus", si legge sul Corriere della Sera.

"Si tratta: non a caso è avvenuto un colloquio anche con gli agenti del francese. Nel frattempo nelle discussioni è emerso il nome di Arthur Atta: non è la prima scelta per il centrocampo considerando che l’obiettivo dichiarato per la mediana è Curtis Jones del Liverpool: è la pedina preferita di Cristian Chivu, peccato che gli inglesi chiedano 30 milioni. Troppi per Oaktree che al momento non ha ancora autorizzato nemmeno il rilancio per Palestra, per cui l’Atalanta non scende dalla richiesta di 50 milioni".

(Corriere della Sera)