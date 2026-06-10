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fcinter1908 calciomercato mercato inter Cds – Palestra, serve l’ok di Oaktree per il rilancio: Marotta al lavoro. Le discussioni…

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Cds – Palestra, serve l’ok di Oaktree per il rilancio: Marotta al lavoro. Le discussioni…

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La prima offerta dell'Inter (40 milioni, più altri 3 di bonus) è stata rifiutata e adesso c'è bisogno di un rilancio per convincere l'Atalanta
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Dopo l'addio di Denzel Dumfries, il prescelto dall'Inter per la fascia destra è Marco Palestra. Al momento la trattativa vive una fase di stallo, la prima offerta dei nerazzurri (40 milioni, più altri 3 di bonus) è stata rifiutata e adesso, come riporta il Corriere dello Sport, il club bergamasco attende un segnale. 

Cds – Palestra, serve l’ok di Oaktree per il rilancio: Marotta al lavoro. Le discussioni…- immagine 2
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"Ma, per lanciarlo, l’Inter deve avere l’approvazione da Oaktree. Le discussioni sul tema sono serrate nelle stanze di viale Liberazione. Al lavoro c’è soprattutto il presidente Marotta, convintissimo dell’importanza di Palestra, al pari di Ausilio e, naturalmente, di Chivu".

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"La dirigenza ha fiducia di riuscire a spuntarla. A quel punto si tornerà a bussare alla porta dell’Atalanta. Che ascolterà interessata la nuova proposta interista. E chissà, magari, anche con la voglia di accettarla. Del resto i rapporti sono ottimi, le scorie della vicenda Lookman sono state smaltite in fretta, e l’asse Milano-Bergamo, in questi anni, è sempre stato caldo…"

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