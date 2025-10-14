Prima parte di stagione archiviata ed in casa Inter si tracciano già i primi bilanci, anche per i giocatori in prestito. In sei sono sotto osservazione e potrebbe garantire un introito di quasi 40 mln di euro:

Pavard, Asllani, Franco e Valentin Carboni, Akinsanmiro e Sebastiano Esposito. Per alcuni il disegno è chiaro - e porterà molto probabilmente ad un addio a titolo definitivo -, per altri l'intenzione è coltivarne il talento e riportarli a Milano dopo una stagione da protagonisti altrove. Ecco la situazione di ogni giocatore ceduto in prestito, secondo La Gazzetta dello Sport.