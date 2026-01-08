Le parole del giovane di proprietà dell'Inter pronto a iniziare la sua nuova avventura in Argentina

Valentín Carboni ha firmato il suo contratto con il Racing, al quale sarà legato per una stagione, senza costi né opzione di acquisto da parte dell’Inter di Milano, proprietaria del suo cartellino. Il centrocampista offensivo, campione d’America con l’Argentina nel 2024 e con prospettive di rientrare nella lista dei 26 calciatori che parteciperanno al Mondiale di Stati Uniti, Messico e Canada tra giugno e luglio prossimi, è stato accolto al Cilindro da Diego Milito (Presidente) e Sebastián Saja (Direttore Sportivo).

Dopo la presentazione e la firma, Carboni ha espresso la sua soddisfazione per questa opportunità. Si legge sul sito ufficiale del club:«Mi ha trasmesso un enorme entusiasmo fin dal primo momento in cui si è aperta. Quando Diego (Milito) mi ha contattato e mi ha illustrato i dettagli del progetto, ho iniziato subito a pensare a tutto ciò che potrà accadere da ora in avanti. Non resta che cominciare a lavorare con il gruppo per dare a questo grande club tutto ciò che è nelle mie possibilità e anche di più».

Questa nuova fase è già iniziata, perché proprio oggi il calciatore si unirà alla squadra che, da due giorni, si sta allenando a Ciudad del Este (Paraguay) nella parte più intensa della preparazione precampionato. Lì lo attende Gustavo Costas, con il quale ha già avuto colloqui telefonici. «Conosco tutto ciò che il Racing ha ottenuto con Gustavo negli ultimi anni e so quale sia il livello di esigenza di questo club ogni volta che c’è qualcosa in palio. Mi aspetto che tutto questo si consolidi e cresca ancora di più», ha commentato Carboni.