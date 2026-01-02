FC Inter 1908
Inter, Carboni sempre più vicino al Racing: "Ha detto di sì a Milito"

Il calciatore argentino sempre più vicino al Racing
Gianni Pampinella
Valentin Carboni lascerà il Genoa nella finestra invernale di mercato. Il giovane argentino non tornerà all'Inter, ma verrà nuovamente girato in prestito. La destinazione più probabile è l'Argentina, con il Racing sempre più vicino.

Secondo quanto riporta BOLAVIP, fonti vicine a Carboni hanno commentato così la trattativa tra argentini e Inter: "Ha detto di sì a Milito". Il Racing sta accelerando la trattativa per cercare di finalizzare il prestito del giocatore il prima possibile, la svolta potrebbe arrivare nelle prossime ore. 

