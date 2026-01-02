Valentin Carboni lascerà il Genoa nella finestra invernale di mercato. Il giovane argentino non tornerà all'Inter, ma verrà nuovamente girato in prestito. La destinazione più probabile è l'Argentina, con il Racing sempre più vicino.
Inter, Carboni sempre più vicino al Racing: “Ha detto di sì a Milito”
Il calciatore argentino sempre più vicino al Racing
Secondo quanto riporta BOLAVIP, fonti vicine a Carboni hanno commentato così la trattativa tra argentini e Inter: "Ha detto di sì a Milito". Il Racing sta accelerando la trattativa per cercare di finalizzare il prestito del giocatore il prima possibile, la svolta potrebbe arrivare nelle prossime ore.
