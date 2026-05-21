A lungo inseguito nello scorso mercato estivo, il centrocampista francese è uno degli obiettivi principali del club nerazzurro

Gianni Pampinella Redattore 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 10:46)

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Bisognerà battere con attenzione la strada che da Roma porta a Milano e viceversa. Inter e Roma sono pronte a sedersi al tavolo delle trattative e i nomi sono diversi. Come sottolinea Tuttosport, il protagonista principale è Manu Koné che già lo scorso anno era stato seguito a lungo dai nerazzurri.

"È il principale nome fatto da Cristian Chivu nel summit con la dirigenza dell’altro giorno. Marotta, Ausilio e Baccin torneranno alla carica, dopo l’affondo mancato del 2025. Quello di Koné è un profilo stimato da tutto il club, un classe 2001 che rientra anagraficamente nell’identikit di Oaktree. Rispetto allo scorso agosto, la resistenza della Roma potrebbe essere meno ferrea: ai capitolini serve una cessione per questioni di fair play finanziario. C’è da lavorare sulle cifre - i giallorossi chiedono dai 40 milioni di euro in su -, ma è interesse di tutti chiudere presto, entro il 30 giugno".

"La vera differenza rispetto alla scorsa estate, oltre a un rinnovamento maggiore della rosa interista, è legata ai tempi della trattativa: muoversi in anticipo non è solo una necessità della Roma, ma anche un’intenzione dei vertici dell’Inter. E questa volta ci sarebbe tutto il tempo per convincere Gian Piero Gasperini a rinunciare a una pedina fondamentale della sua squadra, uno dei fattori che ad agosto scorso allontanarono la negoziazione da un possibile lieto fine".

(Tuttosport)