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Gds – Palestra o Nico Paz? No, la priorità sul mercato dell’Inter porta il nome di…

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Secondo La Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo in entrata non è né Nico Paz né Palestra: ecco la vera priorità
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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L'Inter ha cominciato la programmazione del mercato estivo nelle scorse ore: con il primo incontro con Cristian Chivu nella giornata di martedì, i dirigenti stanno pianificando le mosse da attuare per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Cristian Chivu
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E secondo La Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo in entrata non è né Nico Paz né Palestra: La priorità dell’Inter è scritta in grassetto e porta alla bandiera francese: Manu Koné. Questione di caratteristiche: il centrocampista della Roma, già cercato la scorsa estate, rappresenta il classico mediano “fisico” che stanno cercando gli interisti.

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Potrebbe affiancare anche Calhanoglu, che il giorno della festa scudetto ha teso una mano: “Qui sto bene, ho un contratto. Non so perché si parli sempre di me”. Gli infortuni ne hanno minato la continuità, soprattutto quest’anno, ma le sue qualità sono indubbie. La sua situazione è in evoluzione".

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