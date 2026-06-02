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Inter-Carlos Augusto, si lavora al rinnovo: a breve incontro club-agente, i dettagli

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Il brasiliano comunque si trova bene a Milano: possibile prolungamento del contratto con aumento dell'ingaggio
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Il futuro di Carlos Augusto potrebbe essere ancora tinto di nerazzurro. Il calciatore brasiliano e l'Inter continuano a discutere del possibile prolungamento del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2028.

Carlos Augusto Inter
Getty Images

Il quotidiano Tuttosport fa il punto della situazione:

“Il brasiliano è ritenuto un jolly importante nella rosa dei Campioni d’Italia. È vero che avrebbe gradito più spazio – per lui comunque 46 gettoni, 2 gol, altrettanti assist e 2512’ in campo -, ma il brasiliano comunque si trova bene a Milano".

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A breve è previsto un summit tra le parti, con la possibilità di un importante aumento dell'ingaggio:

"Presto un incontro tra il suo agente e il club per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2028, con possibile lauto aumento anche grazie agli sgravi fiscali che si possono ottenere con il Decreto Crescita”.

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