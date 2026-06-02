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Sky – Juve, due ex obiettivi Inter per la porta. Dentro o fuori per Vlahovic

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Prima di optare per Josep Martinez come primo portiere al club nerazzurro erano stati associati diversi nomi
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

A gennaio l'Inter era su Dibu Martinez (Aston Villa) che avrebbe dovuto sostituire Sommer in questa stagione. Ma alla fine non se ne è fatto nulla: lo svizzero andrà via a fine contratto, al suo posto in porta Josep Martinez prenderà il suo posto da titolare e si cerca quindi un secondo. Il club nerazzurro ha preso contatti con Provedel che, attraverso chi lo rappresenta, cercherà di capire quali sono le modalità per lasciare la Lazio.

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Nei mesi scorsi si era parlato anche del possibile arrivo di Guglielmo Vicario (Tottenham) all'Inter sempre come primo portiere e sempre prima che si optasse per la promozione dello spagnolo. Su questi due portieri ora ha messo gli occhi la Juve. Il club bianconero deve sostituire Di Gregorio e ha individuato sul mercato proprio Dibu Martinez e Vicario: il nuovo portiere quindi dovrebbe arrivare dalla Premier League comunque dopo il no per Alisson da parte del Liverpool, ha spiegato nel podcast di Skysport Gianluca Di Marzio.

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Porta e non solo. La Juve deve sistemare anche l'attacco. In settimana è previsto l'incontro da dentro o fuori con Vlahovic e il suo papà: se il giocatore deciderà di non accettare l'offerta bianconerà e di andare via il club virerà su Kolo Muani del PSG, primi approcci per il suo ritorno ma c'è divergenza tra offerta e richiesta. Spalletti e la Juve vorrebbero Brahim Diaz del Real ma né il giocatore né il club madrileno al momento hanno aperto ad una cessione.

(Fonte: skysport.it)

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