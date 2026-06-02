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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, idee chiare e 4 colpi in arrivo: da Solet e Jones a Nico Paz, scatta l’ora delle scelte
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Inter, idee chiare e 4 colpi in arrivo: da Solet e Jones a Nico Paz, scatta l’ora delle scelte
Il club nerazzurro vuole consolidare il vantaggio tecnico e programmatico e prepara almeno un colpo per reparto
Il rinnovo di Chivu, poi spazio al mercato. L’Inter si prepara ad ufficializzare entro la fine di questa settimana il prolungamento del tecnico romeno, prima di dare la “prima sgasata” al mercato.
In casa nerazzurra i pieno sono già chiari, con l’obiettivo di consoliderà il vantaggio sulle rivali, alcune delle quali non hanno ancora annunciato l’allenatore: “Almeno un difensore, un centrocampista (al di là di Stankovic jr.), il colpo grosso Palestra e, per concludere, una ciliegina per l’attacco”.
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