Quale sarà il futuro di Davide Frattesi? Fabrizio Romano ha risposto alla domanda posta da diversi tifosi dell’Inter sul centrocampista, finito nuovamente ai margini del progetto. “Servirà ancora del tempo per stabilire quale sarà la prossima destinazione, ma si parte dalla certezza che con l’Inter sarà separazione”, ha detto il noto esperto di mercato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano – Inter, c’è già una certezza sul futuro di Davide Frattesi
calciomercato
Romano – Inter, c’è già una certezza sul futuro di Davide Frattesi
L’aggiornamento sul centrocampista finito ai margini del progetto anche con Cristian Chivu
“Vedremo se entrerà in eventuali trattative con la Roma. A gennaio si era parlato anche del Nottingham, ma l’uscita per far spazio a Curtis Jones non si è concretizzata. L’Inter comunque ha deciso con grande franchezza di separarsi, con riconoscenza per quanto il ragazzo ha fatto in questi anni”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA