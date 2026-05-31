Quale sarà il futuro di Davide Frattesi? Fabrizio Romano ha risposto alla domanda posta da diversi tifosi dell’Inter sul centrocampista, finito nuovamente ai margini del progetto. “Servirà ancora del tempo per stabilire quale sarà la prossima destinazione, ma si parte dalla certezza che con l’Inter sarà separazione”, ha detto il noto esperto di mercato.