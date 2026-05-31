Una valutazione tra i 40 e 50 mln e nessuno sconto per l'Inter. La Gazzetta dello Sport parla di Marco Palestra come dell'acquisto che potrebbe 'orientare l'intera campagna acquisti del club nerazzurro'.
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GdS – Palestra cambia le gerarchie sulle fasce: ecco perché è la prima scelta. Dumfries…
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Come noto Dumfries che potrebbe partire perché ha una clausola rescissoria sul contratto di 25 mln. Vale fino al 31 luglio. Sarà impegnato ai Mondiali con l'Olanda e di solito riesce a fare bene con la maglia della Nazionale e sarà titolare sulla fascia destra: "Due gol a Euro 2022, uno nell’ultimo Mondiale – con l’Olanda out ai quarti di finale – e una semifinale a Euro 2024. Il totale degli squilli in maglia Orange ammonta a 11", scrive dell'esperienza in Nazionale del calciatore nerazzurro.
"L’arrivo di Palestra, comunque, cambierebbe anche le gerarchie sulle fasce. Quest’anno ha dimostrato di poter fare l’ala di un 4-3-3 o l’esterno del 3-5-2, suo ruolo naturale. Con Pisacane, aiutato da un braccetto bloccato a destra come Zé Pedro, l’azzurro ha potuto esprimersi con libertà: è stato il secondo giocatore di tutto il campionato per dribbling riusciti", si legge invece sulla rosea a proposito dell'obiettivo nerazzurro.
"All’Inter andrebbe ovviamente a fare il quinto, ma risulterebbe utile anche in caso di cambio di modulo a gare in corso. Chivu si affiderà al 3-5-2 anche il prossimo anno, ma durante le gare ha dimostrato di poter poter cambiare. In caso di partenza di Dumfries, però, i nerazzurri dovrebbero risolvere il destino di Luis Henrique, anche lui sul mercato. L'Inter è pronta ad ascoltare le varie offerte. Sognando Palestra", conclude la rosea.
(Fonte: gazzetta.it)
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