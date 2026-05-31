Come noto Dumfries che potrebbe partire perché ha una clausola rescissoria sul contratto di 25 mln. Vale fino al 31 luglio. Sarà impegnato ai Mondiali con l'Olanda e di solito riesce a fare bene con la maglia della Nazionale e sarà titolare sulla fascia destra: "Due gol a Euro 2022, uno nell’ultimo Mondiale – con l’Olanda out ai quarti di finale – e una semifinale a Euro 2024. Il totale degli squilli in maglia Orange ammonta a 11", scrive dell'esperienza in Nazionale del calciatore nerazzurro.