Pepo Martinez sarà il titolare dell’Inter il prossimo anno. I nerazzurri hanno ormai deciso di affidare a lui il post Sommer, come ribadito in questi minuti anche da Fabrizio Romano attraverso il suo ultimo video.

”Rimane da capire chi sarà il vice dello spagnolo. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti con l’entourage di Provedel della Lazio. E’ uno dei nomi su cui i nerazzurri stanno facendo dei ragionamenti, per cui bisogna fare attenzione. Negli ultimi giorni è stato proposto anche Kepa, però per il momento almeno non scalda”, ha detto il noto esperto di mercato.