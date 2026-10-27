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Tra i nodi da sciogliere per il futuro in casa Inter c'è sicuramente quello relativo al futuro di Hakan Calhanoglu, al momento in scadenza a giugno. Le sirene turche continuano a suonare, mentre Oaktree, come scrive la Gazzetta dello Sport, avrebbe deciso di approcciarsi diversamente rispetto ai rinnovi di contratto futuri:

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"Hakan Calhanoglu ne aveva parlato alla Gazzetta tempo fa: "Non c'è stato alcun contatto per il rinnovo. A Milano sto bene, il mio futuro dipende dalla società". Il turco sta giocando con un accordo in scadenza nel 2027. Di sicuro ci sarà un incontro proprio per parlare del contratto".

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"Da lì si capirà se l'Inter e il numero 20 potranno andare avanti insieme. Calhanoglu guadagna 6 milioni netti. Un appunto da tenere bene a mente: i futuri contratti si baseranno sempre di più sul merito, ovvero sulla parte variabile dello stipendio, modulabile con criteri crescenti".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)