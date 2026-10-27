Accusava chi preparava i calendari della Serie A di favorire l'Inter, parlando apertamente di truffatori e imbrogli. Adesso per Sergio Vessicchio è arrivata una condanna in primo grado per diffamazione. A darne notizia è l'ANSA, che riferisce dell'esito della causa che ha visto coinvolto Andrea Butti, Head of Competitions and Operations della Lega Serie A.

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La sentenza è stata pronunciata dalla giudice Marianna D'Andraia del Tribunale di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno.

La sentenza, pronunciata in primo grado dalla giudice Marianna D'Andraia del Tribunale di Vallo della Lucania (Salerno), ritiene Vessicchio "responsabile dei reati a lui ascritti e ritenuti avvinti nel vincolo della continuazione" e ne contesta la "recidiva". Vessicchio aveva detto, tra le altre cose, che "ci sono dei truffatori nella stesura del calendario", sostenendo che sia "un imbroglio chiaro e netto" per favorire l'Inter. Vessicchio è un ex giornalista iscritto all'ordine in Campania, poi successivamente radiato.

(ANSA).