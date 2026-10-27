Vincere da favoriti è quasi un dovere. Vincere quando tutti danno per certo il successo dell'avversario è un'altra faccenda, ed è lì che l'Inter ha scritto alcune delle sue pagine più belle. Tra le vittorie dell'Inter ce ne sono alcune che pesano più di altre proprio perché nessuno le aveva previste: finali contro squadre che dominavano l'Europa da anni, semifinali giocate in dieci uomini, coppe alzate in stagioni in cui il campionato faceva paura. Qui ripercorriamo quattro imprese nerazzurre arrivate contro i pronostici, dal Prater di Vienna del 1964 alla notte di San Siro contro il Barcellona nel 2025. Per ognuna ci sono i protagonisti, i numeri e il motivo per cui l'Inter partiva indietro. Prima, però, conviene chiarire cosa voglia dire davvero essere sfavoriti.

Cosa significa partire sfavoriti nel calcio

Nel calcio l'etichetta di sfavorita non nasce dal nulla. Dipende da elementi concreti, alcuni evidenti già prima del fischio d'inizio, altri che emergono a partita in corso. I più ricorrenti sono questi:

il blasone dell'avversario , soprattutto quando si tratta di un club abituato a vincere in Europa

la forma del momento, che a volte racconta più della storia dei due club

il fattore campo, con stadi capaci di trascinare chi gioca in casa

l' inferiorità numerica , che cambia gli equilibri in pochi secondi

il dominio territoriale dell'avversario, ben visibile in dati come il possesso palla

Oggi lo sfavore si legge anche nelle quote, che traducono in numeri la probabilità assegnata a ogni esito. Un valore unico, però, non esiste. Anche molti casinò online con licenza AAMS hanno ormai una sezione dedicata allo sport, e con così tanti operatori sul mercato la stessa partita può essere quotata in modo diverso da un sito all'altro. Non a caso esistono portali che analizzano i casinò online mettendo a confronto operatori e condizioni. Ai tempi di Herrera, invece, bastava sfogliare i giornali della vigilia per capire chi partiva avanti. E nelle partite che seguono, quasi mai era l'Inter.

Le vittorie dell'Inter in Europa contro i pronostici

È in campo internazionale che i nerazzurri hanno costruito i loro successi più impronosticabili. Le coppe europee mettono di fronte squadre di campionati diversi, con valori difficili da confrontare, e il peso del prestigio si fa sentire più che in Serie A. Le quattro partite scelte coprono oltre sessant'anni di storia interista e attraversano epoche molto lontane tra loro: la Grande Inter di Herrera, una stagione travagliata come quella del 1994, il ciclo di Mourinho e quello di Inzaghi. In ognuna l'Inter partiva con qualcosa in meno rispetto all'avversario. A volte era l'esperienza, a volte un uomo in campo, in un caso addirittura la tranquillità di classifica. Il risultato, però, è sempre stato lo stesso.

Vienna 1964: la prima Coppa dei Campioni contro il Real Madrid

Il 27 maggio 1964, al Prater di Vienna, l'Inter di

disputava la prima finale di Coppa dei Campioni della sua storia. Dall'altra parte c'era il

, la squadra che aveva vinto le prime cinque edizioni consecutive del torneo e che schierava ancora Di Stéfano, Puskás e Gento. Sulla carta il confronto era impari: un club alla prima esperienza in una finale europea contro il simbolo stesso della competizione.

La squadra di Herrera colpì poco prima dell'intervallo con un ribaltamento di fronte rapidissimo: Facchetti servì Sandro Mazzola, che firmò l'1-0 al 43'. Aurelio Milani raddoppiò al 60', Felo accorciò per gli spagnoli e Mazzola chiuse i conti al 76'. Davanti a oltre 71mila spettatori finiva 3-1 e nasceva ufficialmente la Grande Inter, che un anno dopo avrebbe bissato il titolo battendo il Benfica a San Siro. La seconda coppa fu una conferma. Quella di Vienna resta invece il momento in cui un'outsider si prese l'Europa.

Coppa UEFA 1994: l'Europa conquistata con la salvezza in bilico

Trent'anni dopo, lo scenario era quasi capovolto. La stagione 1993/94 era partita con grandi ambizioni e con acquisti di peso come

e Wim Jonk, ma in campionato l'Inter era precipitata fino alla

. Osvaldo Bagnoli fu sostituito in corsa da Gianpiero Marini e la salvezza arrivò solo alla fine, con appena un punto di margine.

Eppure in Coppa UEFA la stessa squadra mostrava una solidità che in Serie A non si vedeva mai. La finale contro il Salisburgo si giocò su due gare: all'andata, il 26 aprile a Vienna, decise un gol di Nicola Berti, al ritorno, l'11 maggio a San Siro, bastò una rete di Jonk. Doppio 1-0 e seconda Coppa UEFA della storia nerazzurra. Fu anche l'ultima partita di Walter Zenga con l'Inter, che anni dopo avrebbe ricordato quella sera come l'addio perfetto davanti a uno stadio pieno. Una squadra che aveva rischiato la Serie B chiudeva la stagione con un trofeo europeo in bacheca: difficile immaginare un esempio più netto di pronostico ribaltato.

Camp Nou 2010: in dieci contro i campioni d'Europa

Nella primavera del 2010 il

era la squadra da battere: campione d'Europa in carica, con Messi, Xavi e Ibrahimović in campo. L'Inter di

aveva vinto 3-1 l'andata della semifinale a San Siro, ma in Catalogna si parlava soltanto di remuntada.

Il 28 aprile, davanti a quasi centomila spettatori, la serata si complicò subito. Pandev si fermò all'ultimo momento e al suo posto giocò Cristian Chivu, oggi allenatore dei nerazzurri. Al 28' Thiago Motta venne espulso dopo un contatto con Busquets e l'Inter rimase in dieci per oltre un'ora. Da quel momento fu una partita di pura resistenza, con la squadra schiacciata nella propria metà campo. Il gol di Piqué all'84' riaccese il Camp Nou, ma non bastò: con il 3-2 complessivo l'Inter volò in finale. Il Triplete si sarebbe completato il 22 maggio a Madrid grazie alla doppietta di Milito contro il Bayern Monaco. La sconfitta più dolce della storia nerazzurra, però, resta quella di Barcellona.

Inter-Barcellona 4-3: la semifinale vinta con il 29% di possesso

Quindici anni più tardi il copione si è ripetuto con interpreti diversi. Il Barcellona di Hansi Flick aveva il talento di Lamine Yamal e un calcio offensivo che all'andata, a Montjuïc, aveva già prodotto un 3-3 spettacolare. Il ritorno del 6 maggio 2025 a San Siro è diventato una delle

partite più folli della Champions League

recente.

La squadra di Simone Inzaghi chiuse il primo tempo sul 2-0 con Lautaro Martínez e un rigore di Calhanoglu. Nella ripresa il Barcellona rimontò fino al 3-2, con Eric García, Dani Olmo e Raphinha all'87'. Al 93' Francesco Acerbi, salito in attacco per l'assalto finale, trovò il pareggio, e ai supplementari Davide Frattesi firmò il 4-3 al 99'. Le statistiche dicono quanto fosse squilibrata la gara: l'Inter chiuse con il 29% di possesso palla contro il 71% degli spagnoli. La finale di Monaco contro il PSG andò in tutt'altro modo, ma quella semifinale è entrata di diritto tra le notti più intense mai vissute al Meazza.

Perché l'Inter rende di più quando nessuno ci crede

C'è un motivo se l'Inter ha fatto della propria imprevedibilità addirittura un inno.

è nata nel 2003, quando Massimo Moratti decise di trasformare in canzone un soprannome che accompagnava la squadra da tempo, senza un episodio preciso da cui fosse partito. Nel 2019 Antonio Conte prese le distanze da quell'etichetta, convinto che servisse un'Inter più regolare, e il brano sparì per un periodo dal cerimoniale di San Siro. Il campo, però, raccontava altro: proprio in quella stagione arrivò il 4-2 al Milan, una delle

rimonte più clamorose nella storia del derby

, con i nerazzurri sotto di due gol all'intervallo.

Il soprannome, però, non se n'è mai andato davvero. Nella stagione 2025/26, dopo aver rimontato due volte uno 0-2 contro il Como nel giro di dieci giorni, Cristian Chivu l'ha rivendicato apertamente, indicando in quello spirito la chiave delle due rimonte. Quella stagione si è chiusa con scudetto e Coppa Italia, la prova che una squadra può essere solida e conservare lo stesso istinto delle notti di Vienna e del Camp Nou. In fondo è questo il filo che lega sessant'anni di imprese: quando il pronostico la dà per spacciata, l'Inter trova spesso la sua versione migliore.