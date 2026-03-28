La stagione dell'Inter è ancora nel vivo e la società nerazzurra è concentrata sullo scudetto. Intanto si lavora alla prossima stagione

Andrea Della Sala Redattore 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 09:02)

La stagione dell'Inter è ancora nel vivo e tutta la società nerazzurra è concentrata sull'obiettivo scudetto. Intanto si lavora anche alla prossima stagione e agli obiettivi di mercato che vorrebbe Chivu per sistemare la squadra.

"Inannzitutto, un sostantivo con l’accento: imprevedibilità. La seconda Inter di Chivu dovrà essere così, con meno ingessature rispetto a questa, che comunque conserva sei punticini consolanti dalla seconda. Il romeno la vuole più imprevedibile, sia negli uomini che nella manovra, e pensa già a come far saltare il tappo sul mercato. Per accontentarlo, i suoi dirigenti cercheranno con insistenza dribbling, strappi e accelerazioni la prossima estate, tutto ciò che non è stato reperito qualche mese fa", scrive La Gazzetta dello Sport.