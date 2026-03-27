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Calhanoglu e il messaggio di Chivu: “Mi ha scritto. Gli sarò sempre grato perché…”

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Il giocatore turco ha parlato dopo la vittoria della sua Turchia contro la Romania e ha avuto modo di parlare anche dell'allenatore nerazzurro
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Ha saputo, o forse stava vedendo la partita, di un problema che sembrava aver messo ko Hakan Calhanoglu e subito dopo la partita vinta con la sua Turchia, mister Chivuha mandato un messaggino al suo centrocampista come ha spiegato lo stesso giocatore ai microfoni dei giornalisti.

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«Cosa mi ha detto prima di venire in Nazionale? Ma nulla, perché era interessato alle mie condizioni fisiche. Sono appena rientrato dopo un mese e mezzo fuori da un infortunio e sto bene. Mi ha appena scritto un messaggio per chiedermi come sto», ha spiegato il giocatore riferendosi quindi al messaggino che l'allenatore nerazzurro gli ha inviato subito dopo la sfida contro la Romania. Dopotutto una smorfia del giocatore dopo un tiro dalla distanza finito alto e il suo modo di toccarsi il polpaccio aveva mandato tutti i tifosi in ansia. Ma quel 'sto bene' fa pensare che si sia trattato di un semplice crampo.

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«Per me mister Chivu è un uomo speciale e l'ho sempre detto. E ringrazio - ha proseguito poi Calha nel suo discorso - l'Inter che mi ha dato il tempo di prepararmi ed essere pronto anche per queste partite. Sono sempre grato a Chivu». 

(Fonte: SS24)

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