L'infortunio di Dumfries porta il club nerazzurro a fare valutazioni sul mercato per sostituire l'olandese

19 dicembre 2025

L'infortunio di Dumfries priverà Cristian Chivu di un giocatore importante per diverso tempo. In casa Inter c'è la consapevolezza di trovare un sostituto dell'olandese guardando soprattutto il fitto calendario che dovranno affrontare i nerazzurri fino a marzo, mese in cui dovrebbe rientrare proprio Dumfries. Come sottolinea Tuttosport, in prospettiva il club ha un altro problema da affrontare: Frattesi è in uscita (forse già a gennaio) e Acerbi e Darmian saluteranno a fine stagione, il che svuoterà la rosa di italiani.

"Per evitare di dover rinunciare a qualche posto in lista Uefa, vanno sostituiti. Anche per questo motivo l’Inter punta a Guglielmo Vicario e Marco Palestra. Per il portiere se ne riparlerà in primavera, mentre Palestra - alla luce dell’infortunio di Dumfries - servirebbe subito. E qui la palla va a Oaktree: l’Atalanta infatti valuta il cartellino 40 milioni, un Everest rispetto ai 25 che ha l’Inter in cassa".

Possibile che la valutazione possa essere limata con i bonus e magari una formula che farebbe ricadere l’acquisto sul budget per l’estate. Ma prima di avviare i discorsi con i Percassi e anche con il Cagliari (a cui andrebbe un indennizzo), serve il via libera dalla proprietà. Più facile che possa arrivare qualora Chivu porti in dote la Supercoppa: vincere il trofeo farebbe incassare 9,5 milioni più un altro milione e mezzo qualora di organizzasse un’amichevole con la squadra vincitrice della Supercoppa d’Arabia".

(Tuttosport)