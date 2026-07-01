Allo stato attuale, l'Inter si avvicina alla nuova stagione con 11 giocatori nel centrocampo a disposizione di Cristian Chivu

Marco Macca Redattore 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 17:18)

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Allo stato attuale, l'Inter si avvicina alla nuova stagione con 11 giocatori nel centrocampo a disposizione di Cristian Chivu. Un reparto extra-large, che certamente andrà sfoltito nel corso della campagna acquisti estiva. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, saranno in tre a lasciare Milano sicuramente:

"Chivu conta addirittura su undici interpreti diversi: i titolarissimi Barella-Calhanoglu-Zielinski, la preziosa coppia di gregari Sucic-Mkhitaryan, il jolly Diouf, Frattesi sempre più vicino all'addio e pure chi è tornato da un periodo trascorso altrove come Stankovic, Massolin, Asllani e Akinsanmiro. Un'abbondanza positiva, chiaramente, che alimenta la concorrenza interna e aumenta le possibilità di scelta del tecnico nerazzurro, ma che difficilmente resterà tale da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato (...)".

"Partiamo da chi non rientra nei piani, ovvero principalmente Frattesi, Asllani ed Akinsanmiro. Il percorso con l'Inter dell'ex Sassuolo ha raggiunto il capolinea ormai da tempo, su di lui è sempre vigile il Nottingham Forest ma Frattesi attende di ricevere una chiamata dalla Serie A che potrebbe presto arrivare dalla Juventus di Spalletti. Asllani, invece, ha fatto ritorno dal doppio prestito diviso tra Torino e Besiktas ma tornerà rapidamente sul mercato e negli ultimi giorni chi si è informato per acquistarlo - con una formula ancora da definire - è il Cagliari".

"Leggermente diverso il discorso Akinsanmiro: il Pisa non ha potuto esercitare il diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni circa a causa di un cavillo burocratico, ma il nigeriano è apprezzato da Chivu e potrebbe pure "spostarsi" nella categoria di coloro che punteranno a guadagnarsi la permanenza in ritiro, a meno che dalle parti di viale della Liberazione non arrivi un'offerta attorno ad una decina di milioni".

(Fonte: Gazzetta.it)