Il difensore argentino potrebbe cambiare aria dopo cinque stagioni trascorse a Londra con la maglia degli Spurs

Fabio Alampi Redattore 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 17:16)

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Le strade di Cristian Romero e del Tottenham potrebbero presto dividersi. Tutto questo nonostante il difensore argentino sia il capitano degli Spurs e sia sotto contratto fino al 30 giugno 2030. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, alcuni comportamenti del giocatore non stati ben accolti a Londra, e l'arrivo di due centrali di alto livello come l'olandese van Hecke dal Brighton e Senesi dal Bournemouth potrebbe facilitare la sua partenza.

Per questo motivo la valutazione del Tottenham sarebbe scesa dai 70 milioni di euro richiesti la scorsa estate ai 30 attuali. Una vera e propria occasione di mercato per chi è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato. Un giocatore con esperienza internazionale, ancora giovane (28 anni compiuti ad aprile) e dal valore indiscusso.

Un profilo che, chissà, potrebbe tornare nei radar dell'Inter, che già in passato lo aveva seguito e che ora ha la necessità di intervenire sul mercato dopo gli addi ad Acerbi e de Vrij. Piero Ausilio ha garantito che arriveranno rinforzi: il Cuti, per caratteristiche e costi, potrebbe fare al caso dei nerazzurri, anche se la concorrenza si preannuncia agguerrita.