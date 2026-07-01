FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Occasione Romero, il Tottenham dimezza la sua richiesta. E se ci pensasse l’Inter?

calciomercato

Occasione Romero, il Tottenham dimezza la sua richiesta. E se ci pensasse l’Inter?

Occasione Romero, il Tottenham dimezza la sua richiesta. E se ci pensasse l’Inter? - immagine 1
Il difensore argentino potrebbe cambiare aria dopo cinque stagioni trascorse a Londra con la maglia degli Spurs
Fabio Alampi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Le strade di Cristian Romero e del Tottenham potrebbero presto dividersi. Tutto questo nonostante il difensore argentino sia il capitano degli Spurs e sia sotto contratto fino al 30 giugno 2030. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, alcuni comportamenti del giocatore non stati ben accolti a Londra, e l'arrivo di due centrali di alto livello come l'olandese van Hecke dal Brighton e Senesi dal Bournemouth potrebbe facilitare la sua partenza.

Occasione Romero, il Tottenham dimezza la sua richiesta. E se ci pensasse l’Inter?- immagine 2
Getty Images

Per questo motivo la valutazione del Tottenham sarebbe scesa dai 70 milioni di euro richiesti la scorsa estate ai 30 attuali. Una vera e propria occasione di mercato per chi è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato. Un giocatore con esperienza internazionale, ancora giovane (28 anni compiuti ad aprile) e dal valore indiscusso.

Occasione Romero, il Tottenham dimezza la sua richiesta. E se ci pensasse l’Inter?- immagine 3
Getty Images

Un profilo che, chissà, potrebbe tornare nei radar dell'Inter, che già in passato lo aveva seguito e che ora ha la necessità di intervenire sul mercato dopo gli addi ad Acerbi e de Vrij. Piero Ausilio ha garantito che arriveranno rinforzi: il Cuti, per caratteristiche e costi, potrebbe fare al caso dei nerazzurri, anche se la concorrenza si preannuncia agguerrita.

Leggi anche
Inter, mega asta per un nome che piace anche a Milan, Napoli e Atalanta
Inter, scenario che non ti aspetti: “Possibile permanenza a sorpresa, a meno di offerte...

© RIPRODUZIONE RISERVATA