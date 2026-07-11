Il primo nome per la difesa resta Trevoh Chalobah, ma non è il solo profilo sulla lista dei dirigenti dell'Inter

Il primo nome per la difesa resta Trevoh Chalobah, ma non è il solo profilo sulla lista dei dirigenti dell'Inter. Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini fa altri tre nomi:

"Le alternative non mancano, una di queste è Davinson Sanchez del Galatasaray che però rispetto a Chalobah ha un prezzo ancora più elevato".

"Altre possibilità sono rappresentate da Ndicka e Mancini della Roma ma al momento su entrambi i margini di manovra sono veramente minimi".