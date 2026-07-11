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Inter-Chalobah, alternative pronte: tutti i nomi, 2 in A. Pista dall’estero “ma costi alti”

Inter-Chalobah, alternative pronte: tutti i nomi, 2 in A. Pista dall’estero “ma costi alti” - immagine 1
Il primo nome per la difesa resta Trevoh Chalobah, ma non è il solo profilo sulla lista dei dirigenti dell'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Il primo nome per la difesa resta Trevoh Chalobah, ma non è il solo profilo sulla lista dei dirigenti dell'Inter. Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini fa altri tre nomi:

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"Le alternative non mancano, una di queste è Davinson Sanchez del Galatasaray che però rispetto a Chalobah ha un prezzo ancora più elevato".

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"Altre possibilità sono rappresentate da Ndicka e Mancini della Roma ma al momento su entrambi i margini di manovra sono veramente minimi".

(Fonte: TMW)

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