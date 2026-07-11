Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter-Chalobah, alternative pronte: tutti i nomi, 2 in A. Pista dall’estero “ma costi alti”
calciomercato
Inter-Chalobah, alternative pronte: tutti i nomi, 2 in A. Pista dall’estero “ma costi alti”
Il primo nome per la difesa resta Trevoh Chalobah, ma non è il solo profilo sulla lista dei dirigenti dell'Inter
Il primo nome per la difesa resta Trevoh Chalobah, ma non è il solo profilo sulla lista dei dirigenti dell'Inter. Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini fa altri tre nomi:
"Le alternative non mancano, una di queste è Davinson Sanchez del Galatasaray che però rispetto a Chalobah ha un prezzo ancora più elevato".
"Altre possibilità sono rappresentate da Ndicka e Mancini della Roma ma al momento su entrambi i margini di manovra sono veramente minimi".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA