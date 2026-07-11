Il mercato dell'Inter è partito con delle intenzioni e sta proseguendo con tutt'altre: gli obiettivi iniziali erano ad esempio Vicario e Palestra, ma in porta si è optato per Provedel e sull'esterno destro è arrivato Khalaili. Secondo Tuttosport, "volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, l’Inter ha però preservato buona parte del budget: Provedel è stato acquistato a prezzo di saldo (tre milioni) e Khalaili è costato metà di quanto sarebbe stato necessario sborsare per Palestra. Considerato che il sostituto di De Vrij sarà un giovane o un’occasione di fine mercato, è lecito aspettarsi che l’Inter possa fare all-in sul centrale e sul centrocampista che manca per completare il reparto.