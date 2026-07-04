L’Inter continua a monitorare con grande attenzione la pista Gianluca Mancini della Roma. Il difensore della Nazionale non ha ancora rinnovato con i giallorossi e - come riferisce Il Corriere dello Sport - potrebbe rappresentare una soluzione low cost.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Roma-Mancini, Inter pronta a intervenire: “Si aspettava un trattamento diverso”
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Roma-Mancini, Inter pronta a intervenire: “Si aspettava un trattamento diverso”
La situazione legata al rinnovo con i giallorossi si sta trascinando: i nerazzurri possono intervenire alle giuste condizioni
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I nerazzurri lavorano per arrivare a Trevoh Chalobah del Chelsea, ma come spiegato dallo stesso DS Piero Ausilio la società meneghina è a caccia di due acquisti in quel reparto dopo gli addii di De Vrij e Acerbi.
“Vero che la priorità del club giallorosso è per i giocatori con il contratto già scaduto, ma il difensore sembra che si aspettasse un trattamento diverso. Intanto, la situazione si sta trascinando senza che si veda un effettivo sbocco” riferisce il quotidiano.
L’Inter segue con attenzione gli sviluppi:
“L’Inter continua a monitorare. E, nel caso, è pronta a intervenire. Alle condizioni ritenute giuste, però…”.
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