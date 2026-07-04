Il club nerazzurro ha individuato la formula dell'affare e punta a trovare l'accordo con l'entourage per abbassare le pretese del Chelsea

L’Inter incassa il sì di Chalobah. In occasione dell’incontro a Milano con il club nerazzurro, l’entourage del difensore inglese ha ribadito la disponibilità del classe 1999 di trasferirsi alla corte di Cristian Chivu.

Al momento, però, non c’è ancora intesa sul contratto che andrebbe a firmare in caso di trasferimento, anche se al momento il vero ostacolo è rappresentato dalle richieste del Chelsea.

Il Como ci ha già provato, sbattendo sul muro dei Blues:

“Una doppia offerta del club lariano, prima di 25 milioni e poi di 30 (entrambe comprensive di bonus), è stata infatti respinta dai Blues, che ne pretendono almeno 35”.

La società lariana non si è sfilata dalla corsa a Chalobah, ma la concorrenza dell’Inter e l’investimento pesante per trattenere Nico Paz obbliga a delle riflessioni approfondite.

“Il club nerazzurro si augura che, una volta raggiunto un accordo con il difensore, poi ci sia margine per strappare condizioni più favorevoli al Chelsea”.

La formula potrebbe essere la stessa proposta all’Udinese per Solet: prestito con obbligo di riscatto. “Non è da escludere che venga fatto un tentativo anche con i Blues. Che, però, almeno per il momento, sembrano fermi sulle proprie posizioni”.

Intanto il Chelsea ha già individuato il sostituto, Lacroix, centrale del Crystal Palace, anche lui al Mondiale, ma con la Francia.

“In Inghilterra hanno ipotizzato che proprio Chalobah potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio. È chiaro, però, che tra Inter e Crystal Palace, l’inglese sceglierebbe comunque il nerazzurro”.