Come noto, Trevoh Chalobah è il nome prescelto dall'Inter per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Cristian Chivu, dopo le partenze di Acerbi, de Vrij e Darmian. Perché proprio lui? La Gazzetta dello Sport sottolinea le caratteristiche fisiche e tecniche che lo hanno reso il preferito di Cristian Chivu:

"L’Inter per ora ancora non si è mossa in maniera ufficiale con il club londinese per il difensore, che al momento è concentrato esclusivamente sul Mondiale, ma Chalobah è quel nome che nella lista nerazzurra ha scalato velocemente le posizioni. Ancor di più adesso che il Como sembra essersi un po’ defilato dopo il no degli inglesi alla prima offerta ufficiale. Il club di Mirwan Suwarso aveva proposto ai Blues 25 milioni più 2 di bonus. Troppo pochi: per portare via l’inglese da Londra ne serviranno una decina di più".

"L’Inter ci pensa, eccome, anche se sottotraccia valuta altri profili per un reparto che ha bisogno di due rinforzi dopo gli addii di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Chalobah, oltre a essere un vecchio pallino, ha tutte le caratteristiche che Cristian Chivu apprezza e che al rumeno servono: è alto (192 centimetri), duttile, in grado di giocare sia centrale sia più largo, apprezzato dagli allenatori con cui ha avuto a che fare in carriera per la sua etica del lavoro e la sua personalità in spogliatoio. Devoto e appassionato. L’Inter l’ha sfiorato in più di un’occasione. Magari questa può essere davvero la volta buona".