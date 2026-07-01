Il nome di Trevoh Chalobah resta in primo piano in casa Inter per rinforzare il reparto arretrato. Il club nerazzurro è alla ricerca di due innesti, come confermato dal direttore sportivo Piero Ausilio a Rimini in occasione dell’evento di apertura del calciomercato.
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TS / Inter, per Chalobah serve pazienza: “L’offerta del Como al Chelsea…”
Il 'pupillo di Ausilio' è l'obiettivo numero uno per la difesa: i nerazzurri devono battere la concorrenza del Como
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Negli ultimi giorni si è raffreddata la pista che porta a Oumar Solet dell’Udinese, mentre - come conferma Tuttosport - resta viva l’ipotesi legata al difensore classe 1999 del Chelsea.
“Servirà presumibilmente pazienza per Trevoh Chalobah, al momento l’indiziato principale per il futuro reparto difensivo nerazzurro. Valutato dal Chelsea 40 milioni - il Como per l’inglese ha già offerto 25 milioni, più 2 di bonus, ottenendo un netto rifiuto dei Blues -, è un pupillo di Ausilio”.
L’Inter dovrà, dunque, battere la concorrenza del Como e convincere il Chelsea a lasciarlo partire se vorrà accaparrarsi il 27enne inglese.
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