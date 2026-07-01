Inter, mega asta per un nome che piace anche a Milan, Napoli e Atalanta

L'Inter sta riorganizzando i suoi obiettivi. I Campioni d'Italia attraverso i confronti interni di questi giorni puntano a mettere a fuoco i nomi per rinforzare ogni reparto dopo le difficoltà e i tentennamenti dell'ultimo periodo. Tra i possibili acquisti ci sarebbe anche un giocatore di cui è parlato poco in ottica nerazzurra fino a questo momento, ma che potrebbe trasferirsi a condizioni vantaggiose.

Una pista resa però complicata dalla folta concorrenza che si è già manifestata nell'ultimo periodo. A ribadire cosa potrebbe succede è La Repubblica in edicola questa mattina. Si legge infatti nel focus dedicato al mercato sul quotidiano: "Per quanto riguarda i centrali, la Juve vuole uno fra Lucumí e Muharemović, più abbordabile. Ed è pronta a partecipare all'asta per il laziale Gila, già puntato da Milan, Napoli, Atalanta e Inter".