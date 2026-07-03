"Al Mondiale ancora non ha visto il campo ma è lì a disposizione. Con la maglia dell’Inghilterra ha appena una presenza, in un’amichevole del 2025, ma al di là delle partite che giocherà dall’altro lato del mondo, in questa estate sarà un uomo mercato a prescindere. Viene da una stagione in cui, col suo Chelsea, è sceso in campo in 47 occasioni e ha segnato 3 gol, tutti in Premier. All’Inter piace da anni e adesso che il casting per la difesa è apertissimo il suo nome sta prendendo sempre più quota".