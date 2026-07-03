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Inter, Chalobah prende sempre più quota. “Ma c’è una pista di mercato che sta tramontando”

Inter, Chalobah prende sempre più quota. “Ma c’è una pista di mercato che sta tramontando” - immagine 1
Il nome di Trevoh Chalobah sta prendendo sempre più quota in queste ore per la difesa dell'Inter della prossima stagione
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Il nome di Trevoh Chalobah sta prendendo sempre più quota in queste ore per la difesa dell'Inter della prossima stagione. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, è lui il prescelto per rinforzare il reparto, mentre perde sempre più vigore la pista che porta a Oumar Solet dell'Udinese:

Chalobah
Getty Images

"Al Mondiale ancora non ha visto il campo ma è lì a disposizione. Con la maglia dell’Inghilterra ha appena una presenza, in un’amichevole del 2025, ma al di là delle partite che giocherà dall’altro lato del mondo, in questa estate sarà un uomo mercato a prescindere. Viene da una stagione in cui, col suo Chelsea, è sceso in campo in 47 occasioni e ha segnato 3 gol, tutti in Premier. All’Inter piace da anni e adesso che il casting per la difesa è apertissimo il suo nome sta prendendo sempre più quota".

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"Una parabola opposta rispetto alla pista Oumar Solet. Del difensore dell’Udinese aveva parlato anche il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, specificando che «potrebbe essere un’opportunità però non è l’unica e non sono poi così sicuro che possa essere lui». Per poi aggiungere: «Non c’è fretta. Siamo in grado di cominciare un campionato con i giocatori che abbiamo ma abbiamo voglia di aggiungere qualcosa». E quel qualcosa può essere proprio Trevoh".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

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