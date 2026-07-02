Inter, il retroscena: “Chivu spera che possa riaprirsi la trattativa per…”

Chivu ci spera ancora, perché rappresenterebbe il profilo ideale come rinforzo a centrocampo, anche se al momento la trattativa appare congelata, con ridotti margini di manovra. Il nome di Curtis Jones è da tempo nel mirino dell'Inter, ma l'affare con il Liverpool è tutt'altro che semplice, come scrive Tuttosport:

"L'eco dell’affare Palestra continua a pesare sul momento attuale del mercato dell’Inter. Il club nerazzurro aveva deciso di stanziare 50 milioni sull’esterno e poi impostare il resto delle operazioni in entrata - due difensori, un centrocampista e un portiere (Provedel) -, anche in base alle cessioni. Saltato Palestra - ieri ufficializzato dal Chelsea -, Marotta (ieri a Roma per il consiglio federale), Ausilio (non segnalato in sede) e Baccin, di comune accordo pure con Chivu, si stanno prendendo del tempo per preparare il nuovo piano d’assalto, capire come rimodulare i vari investimenti".