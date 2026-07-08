Patto Chalobah tra Inter e Como: ne parla Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, svelando un importantissimo retroscena

Alessandro Cosattini Redattore 8 luglio 2026 (modifica il 8 luglio 2026 | 00:34)

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Patto Chalobah tra Inter e Como. Ne parla Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, svelando un importantissimo retroscena sul difensore in uscita dal Chelsea.

“Inter e Como per Trevoh Chalobah protagoniste di una storia che ormai va avanti da diverse settimane. Il Como ha fatto un’offerta, l’Inter parla con gli agenti. Il Chelsea ha rifiutato 25 milioni più bonus. L’Inter ancora non ha impostato una base di trattativa col Chelsea, nonostante i buoni rapporti con gli agenti.

Il Como non va nuove offerte per Chalobah, aspetta di capire, non fa rilanci. Posso rivelarvi stasera che il Como con Suwarso si è messo in contatto diretto con l’Inter, a smentire che i club siano in cattivi rapporti. Può capitare che ci siano alti e bassi o si cerchi lo stesso giocatore, ma i rapporti mi risulta siano ottimi. Il presidente del Como ha contattato Marotta per comunicare quanto segue.

Il Chelsea attende notizie su Chalobah, il Como ha comunicato di non voler partecipare ad aste per il giocatore. Il Como è pronto a farsi da parte se l’Inter vorrà Chalobah. Se l’Inter non lo vorrà, il Como ci proverà. Il Como preferisce avere un rapporto del genere con l’Inter e lasciare a loro questa possibilità, perché il giocatore preferirebbe l’Inter. Il Como non vuole partecipare ad aste. Ora è tutto nelle mani dell’Inter, dopo questo contatto diretto tra presidenti di oggi”.