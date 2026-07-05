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Inter-Chelsea, possibile braccio di ferro per Chalobah: “Chiesti 35mln. E non si esclude di…”
Servirà pazienza, e forse qualcosa in più, per regalare a Cristian Chivu il rinforzo in difesa. Per esempio, per Trevoh Chalobah la trattativa con il Chelsea non sarà affatto semplice. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, non si esclude un braccio di ferro con i Blues, per l'Inter:
"Secondo quanto filtra dal club nerazzurro, occorrerà invece più tempo per il primo dei due difensori che andranno a completare il reparto arretrato. E non viene nemmeno escluso di prendere in considerazione profili alternativi".
"Forse perché, in casa Inter, c’è la consapevolezza di poter andare incontro ad un braccio di ferro con il Chelsea, che chiede almeno 35 milioni per Chalobah: reduce da una stagione da titolare, con ottimo rendimento, tanto da essere convocato da Tuchel per il Mondiale, seppure in sostituzione dell’infortunato Livramento".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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