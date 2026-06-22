Pepo Martinez si appresta a giocare la sua prima stagione da titolare. Il portiere spagnolo è pronto a raccogliere l’eredità di Yann Sommer e vestire i panni di numero uno nerazzurro.

Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni rilasciate al quotidiano spagnolo AS: “ Tutti i giocatori aspirano a giocare sempre di più. […] Nell’ultimo anno ha comunque avuto una continuità maggiore, segno della considerazione che Chivu ha avuto per lui fin dal suo insediamento”.

Al fianco di Martinez ci sarà, con ogni probabilità, Ivan Provedel, in arrivo dalla Lazio: la fumata bianca è sempre più vicina, come spiega il Corriere dello Sport.

“L’incontro di settimana scorsa con il suo agente è servito a limare ulteriormente le distanze tra club e giocatore e tra i nerazzurri e la Lazio. I primi giorni di questa settimana potrebbero bastare per arrivare alla fumata bianca e permettere al ragazzo di arrivare a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto”.