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fcinter1908 calciomercato mercato inter Secolo XIX – Ostigard, per il Genoa è incedibile: “Serve super offerta”. E sul sondaggio Inter…
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Secolo XIX – Ostigard, per il Genoa è incedibile: “Serve super offerta”. E sul sondaggio Inter…
Negli scorsi giorni è emersa la voce di un interessamento dell'Inter per il difensore del Genoa, considerato non sul mercato dal club
Negli scorsi giorni è emersa la voce di un interessamento dell'Inter per il difensore del Genoa Ostigard, considerato non sul mercato dal club rossoblù.
Come spiega il Secolo XIX, "La stagione importante di Ostigard, abbinata al buon esordio al Mondiale, suscita interesse anche se non trovano conferma, per ora, le voci che portano all'Inter. L'idea del Genoa però è di tenere il neopapà Leo al centro della difesa. Solo un'offerta di quelle irrinunciabili potrebbe rimettere in discussione la strategia".
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