Il centrocampista francese è una delle richieste fatte da Chivu, resta il nodo del prezzo

Gianni Pampinella Redattore 22 maggio 2026 (modifica il 22 maggio 2026 | 08:02)

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L'Inter tornerà alla carica per Manu Koné. È una delle certezze del mercato nerazzurro che in estate mira a inserire in rosa giocatori che abbiano anche caratteristiche differenti rispetto a chi veste già la maglia dell'Inter. Il centrocampista francese è una precisa richiesta di Cristian Chivu che è alla ricerca di un giocatore forte fisicamente in mezzo al campo.

"Il via libera della Roma (e di Gasperini in particolare…) non significa che Konè abbia già imboccato l’autostrada per Milano, sponda nerazzurra. Il francese è in uscita, ma a quale prezzo? E non è un interrogativo di poco conto. Come noto, infatti, il club giallorosso, anche conquistando il pass Champions, ha bisogno di sistemare i conti per l’esercizio in chiusura il prossimo 30 giugno. Entro quella data, dunque, verrà sacrificata una pedina pregiata. Già, ma fino che punto può tirare la corda con l’Inter?", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Koné è già stato virtualmente un giocatore nerazzurro per qualche giorno dell’agosto di un mese fa. Poi, i Friedkin stopparono tutto. L’accordo tra i club era stato raggiunto sulla base di 35 milioni più bonus. Ora, però, l’asticella giallorossa si è alzata. E la valutazione attuale non solo avrebbe superato i 40 milioni, ma si avvicinerebbe ai 50, sempre con una quota di bonus. Insomma, la differenza non è un dettaglio. Si può già dare per scontato che il club nerazzurro proverà a forzare la mano, approfittando della necessità di vendere della società capitolina".

"Nell’operazione, però, potrebbe entrare anche un’altra variabile, ossia una contropartita tecnica. E il nome in questione sarebbe quello di Carlos Augusto. Gasperini vuole un laterale sinistro e il brasiliano, ai suoi occhi, ha il profilo ideale per le sue esigenze. L’Inter, però, sarebbe disposta a lasciar andare un elemento che si è sempre rivelato prezioso, per le sue qualità tecniche e per la sua duttilità? È un territorio tutto da esplorare, fermo restando che, in ogni caso, saranno affari separati. In sostanza, prima ci sarebbe l’acquisto di Koné da parte dell’Inter, entro il 30 giugno. Poi, nel mese di luglio, verrebbe messo in piedi il passaggio di Carlos Augusto alla Roma".

(Corriere dello Sport)