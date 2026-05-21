L'Inter vuole Nico Paz . È un nome molto apprezzato anche dalla proprietà, anche per questo i dirigenti nerazzurri osservano con grande attenzione tutti gli sviluppi relativi al suo futuro, tra Como e Real Madrid. Ecco le parole di Matteo Barzaghi a Sky Sport sul mercato estivo dell'Inter e su Paz appunto.

Non piace un giocatore alla Nico Paz, piace Nico Paz, che piace anche alla proprietà, al decimo piano di Viale della Liberazione, ai piani altissimi proprio. L’Inter osserva ciò che succede, bisognerà capire come tornerà al Real e l’Inter è vigile. È certo che l’Inter non farà mercato su Nico Paz, ma lo terranno osservato e se ci sarà l’occasione ci proverà. Non sarà un mercato indirizzato per prenderlo, è una cosa parallela ecco, piace proprio lui non solo il profilo”.